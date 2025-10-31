Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 31.10.2025 (обновлено: 01:03 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/pamyatnik-2051983370.html
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 31.10.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Владимир Зеленский решил уничтожить историю Украины, огородив памятник писателю Александру Пушкину деревянными досками, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:02:00+03:00
2025-10-31T01:03:00+03:00
в мире
одесса
россия
украина
владимир зеленский
александр пушкин
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051972040.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, владимир зеленский, александр пушкин, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Пушкин, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе

Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину в Одессе

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский решил уничтожить историю Украины, огородив памятник писателю Александру Пушкину деревянными досками, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей все то, что напоминает им о настоящем", — написал он в Telegram-канале.
© СоцсетиЗакрытый фанерой памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе
Закрытый фанерой памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Соцсети
Закрытый фанерой памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе
По словам парламентария, этот памятник символизирует великую культуру, историю и наследие страны, а нынешний киевский режим готов пойти на все, чтобы правда о его преступлениях не вышла наружу — даже переписать реальность.
«
"Жалкое, ничтожное зрелище", — резюмировал Дмитрук.
Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что местные власти закрыли фанерными щитами памятник Пушкину в Одессе. Там уточнили, что это именно тот монумент, который защищал лишенный Зеленским гражданства и отстраненный от должности экс-мэр города Геннадий Труханов.
Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Глава города тогда заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Постыдная чушь". Журналист разоблачил миф Запада о Зеленском
Вчера, 22:30
 
В миреОдессаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ПушкинАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала