По словам парламентария, этот памятник символизирует великую культуру, историю и наследие страны, а нынешний киевский режим готов пойти на все, чтобы правда о его преступлениях не вышла наружу — даже переписать реальность.

Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Глава города тогда заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.