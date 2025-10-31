https://ria.ru/20251031/pamyatnik-2051983370.html
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе - РИА Новости, 31.10.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Владимир Зеленский решил уничтожить историю Украины, огородив памятник писателю Александру Пушкину деревянными досками, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 31.10.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Дмитрук: Зеленский решил уничтожить историю, огородив памятник Пушкину в Одессе
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский решил уничтожить историю Украины, огородив памятник писателю Александру Пушкину деревянными досками, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского
. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей все то, что напоминает им о настоящем", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, этот памятник символизирует великую культуру, историю и наследие страны, а нынешний киевский режим готов пойти на все, чтобы правда о его преступлениях не вышла наружу — даже переписать реальность.
"Жалкое, ничтожное зрелище", — резюмировал Дмитрук.
Вчера украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что местные власти закрыли фанерными щитами памятник Пушкину
в Одессе
. Там уточнили, что это именно тот монумент, который защищал лишенный Зеленским гражданства и отстраненный от должности экс-мэр города Геннадий Труханов
Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Глава города тогда заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
