https://ria.ru/20251031/overchuk-2052113098.html
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине - РИА Новости, 31.10.2025
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине
Долгосрочный мир на Украине может быть достигнут, и конфликт может быть решен, если будут устранены его первопричины, заявил вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:34:00+03:00
2025-10-31T15:34:00+03:00
2025-10-31T15:34:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052012377_0:239:2986:1919_1920x0_80_0_0_c6604c118cd68825183e83a7872ee6e2.jpg
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052012377_16:0:2648:1974_1920x0_80_0_0_acfe7f10920a8beb70c52cc09e772e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей оверчук
В мире, Украина, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине
Оверчук: долгосрочный мир на Украине возможен при устранении причин конфликта