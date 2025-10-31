Рейтинг@Mail.ru
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине - РИА Новости, 31.10.2025
15:34 31.10.2025
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине
Долгосрочный мир на Украине может быть достигнут, и конфликт может быть решен, если будут устранены его первопричины, заявил вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:34:00+03:00
2025-10-31T15:34:00+03:00
Оверчук назвал условие достижения долгосрочного мира на Украине

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Долгосрочный мир на Украине может быть достигнут, и конфликт может быть решен, если будут устранены его первопричины, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Необходимо учиться лучше понимать друг друга. Это касается и Украины. Мы не можем согласиться с тем, что людей убивают за то, что они хотят говорить на русском языке", - сказал Оверчук, выступая на саммите АТЭС.
Он отметил, что Россия также не может согласиться с тем, что людей убивают за то, что они хотят, чтобы их дети в школах имели возможность учиться на русском языке, и хотят ходить в русскую православную церковь. "Мы не можем согласиться с тем, что безопасность одних достигается за счет других. И мы считаем, что этот конфликт может быть решен и долгосрочный мир может быть достигнут, если будут устранены первопричины этого конфликта, и мы, в том числе ведем дипломатические переговоры по этому вопросу", - заключил вице-премьер.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
