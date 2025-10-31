Недостижимый уровень. Россия первой вступила в новую оружейную эпоху

Атомная подводная лодка "Белгород", способная переносить "Посейдон", во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. Буквально за пару недель Кремль продемонстрировал всему миру, что стратегическая безопасность страны гарантирована. Учения ядерных сил, испытания "Буревестника" и "Посейдона" изменили ситуацию в этой сфере на глобальном уровне. О том, на что способно новейшее российское оружие, — в материале РИА Новости.

Тщательная проверка

На прошлой неделе Владимир Путин лично руководил тренировкой стратегических сил. К ним привлекли все составляющие российской ядерной триады: наземный, морской и авиационный компоненты.

С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера "Брянск" произвели пуск баллистической ракеты "Синева". А небесные стратеги Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-102. Руководили всеми процессами из Национального центра управления обороной.

"Все задачи тренировки выполнены", — отчитались в Кремле.

"То кричит пророк победы"

Но на этом сюрпризы не закончились.

В минувшее воскресенье Верховный главнокомандующий на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, заявил, что в рамках учений применялись и перспективные образцы.

Герасимов доложил, что 21 октября ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой преодолела расстояние в 14 тысяч километров за 15 часов.

"И это не предел", — добавил начальник Генштаба.

По его словам, технические характеристики "Буревестника" позволяют применять его по защищенным целям на неограниченном расстоянии. При этом ракета продемонстрировала высокие возможности преодолевать противовоздушную оборону.

« "Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе невыполнимая, — рассказал президент. — И вот сейчас решающее испытание завершилось. Предстоит еще большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Это понятно, нужно все регламенты осуществить, но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты".

На Западе появление такого оружия у России восприняли с опаской.

"(Его появление. — Прим. ред.) это плохой сценарий. Еще одно оружие из области научной фантастики", — приводит The New York Times слова Джеффри Льюиса, эксперта по ядерному нераспространению из Миддлберийского колледжа.

По мнению военных аналитиков, "Буревестник" будет крайне сложно обнаружить средствами ПВО.

"Скорость перемещения у него от 900 до 1300 километров в час. При этом ракета совершает полет с огибанием рельефа местности на высотах от десяти до 110 метров", — отметил в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков

При этом сам "Буревестник" может использоваться как раз в качестве тарана против воздушного щита противника.

"Он способен устроить атмосферный подрыв ядерной боевой части и вывести из строя вражеские приборы электромагнитным излучением", — разъясняет Леонков.

Мощнее "Сармата"

Уже в среду президент рассказал об испытаниях еще одного уникального комплекса — подводного безэкипажного аппарата "Посейдон". Он также оснащен ядерной силовой установкой.

"Это огромный успех. Кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении "Буревестника", здесь тоже минимальные размеры. Здесь в сто раз меньше атомный реактор, чем на подводной лодке. Зато мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат". И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует".

Впервые о разработке этого беспилотника президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018-м. "Посейдон" может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.

По данным из открытых источников, длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн. Как сообщил РИА Новости Леонков, этот аппарат способен двигаться на километровой глубине, используя водометный двигатель. Акустически обнаружить его очень сложно. Он может уничтожить все, что ходит по морю, включая ударные корабельные и авианосные группы. Более того, вызываемое "Посейдоном" цунами сделает практически все побережье противника непригодным для эксплуатации.

По скорости безэкипажная подлодка уступает воздушным ракетам, однако потенциальный враг против нее абсолютно беззащитен.

"Это оружие, вероятно, предоставит России возможность нанесения второго удара, которую можно было бы считать более безотказным вариантом, чем применение баллистических ракет подводных лодок, в случае если один из агрессоров попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара", — отмечает американское издание The War Zone.

"Оружие Судного дня"

По мнению экспертов, обе установки представляют собой серьезный шаг вперед для стратегических вооружений.

"Они создавались как оружие возмездия, чтобы разрушить государственную инфраструктуру страны-агрессора. "Буревестник" работает по сухопутным целям. "Посейдон" — по морским и прибрежным. Их объединяет наличие ядерной энергетической установки. Такой движитель позволяет совершать неограниченное движение по воздуху или в толщах океана", — отметил Леонков.

Можно считать, что это "оружие Судного дня", которое рассчитано на крайний случай, добавляет военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

"Их появление — не только серьезнейшее предупреждение для горячих голов, но и технологический прорыв. Летающая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой до сегодняшних дней была чем-то из области фантастики", — объясняет Кнутов.

Эксперты подчеркивают: аналогов этим видам вооружения на сегодняшний день в мире нет. Кроме России, ни одна страна не создала компактную ядерную установку, которая позволила бы такому изделию, как "Буревестник", находиться в воздухе. США работали над подобным проектом еще в 1950-е, но успеха не добились.

Сравнивать американский проект морского беспилотного аппарата "Косатка" с российским "Посейдоном" неуместно, убеждены специалисты. США не смогли шагнуть дальше гибридной дизель-электрической силовой установки, что существенно сокращает дальность применения.

При этом, как отмечает Кнутов, обе разработки преследуют цели двойного назначения.