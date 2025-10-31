На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ремонтные работы ведутся на ТЭЦ в Орле после ночной атаки БПЛА, в результате которой было повреждено оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее он сообщил, что обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет.
«
"Специалисты АО "РИР Энерго" ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в связи с ремонтными работами потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла. Также, по словам Клычкова, восстановительные работы будут завершены до ночи пятницы, оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18