Рейтинг@Mail.ru
На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/orel-2052008947.html
На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА
На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА
Ремонтные работы ведутся на ТЭЦ в Орле после ночной атаки БПЛА, в результате которой было повреждено оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:54:00+03:00
2025-10-31T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
орел
советский
железнодорожный
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орел
советский
железнодорожный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орел, советский , железнодорожный, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орел, Советский , Железнодорожный, Андрей Клычков
На ТЭЦ в Орле устраняют последствия атаки БПЛА

На ТЭЦ в Орле ведутся ремонтные работы после ночной атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ремонтные работы ведутся на ТЭЦ в Орле после ночной атаки БПЛА, в результате которой было повреждено оборудование, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее он сообщил, что обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет.
«
"Специалисты АО "РИР Энерго" ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в связи с ремонтными работами потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла. Также, по словам Клычкова, восстановительные работы будут завершены до ночи пятницы, оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрелСоветскийЖелезнодорожныйАндрей Клычков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала