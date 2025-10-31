Арестованную в Орле по делу о госизмене девушку проверят на вменяемость

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Молодую девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, которую та совершила в несовершеннолетнем возрасте, проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В Орле была проведена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, установить психиатрическое состояние обвиняемой в рамках экспертизы не представилось возможным. В связи с этим будет назначаться стационарная экспертиза, её проведут в Москве", - рассказал собеседник агентства.

Источник агентства в начале октября сообщил, что суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по обвинению в государственной измене. На момент совершения вменяемого следствием преступления она была несовершеннолетней, отмечал источник. Подробности дела не раскрываются ввиду секретности содержания его материалов.