https://ria.ru/20251031/orel-2052000036.html
Арестованную в Орле по делу о госизмене девушку проверят на вменяемость
Арестованную в Орле по делу о госизмене девушку проверят на вменяемость - РИА Новости, 31.10.2025
Арестованную в Орле по делу о госизмене девушку проверят на вменяемость
Молодую девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, которую та совершила в несовершеннолетнем возрасте, проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:49:00+03:00
2025-10-31T06:49:00+03:00
2025-10-31T06:49:00+03:00
происшествия
орел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250429/gosizmena-2013967437.html
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел
Арестованную в Орле по делу о госизмене девушку проверят на вменяемость
Девушку в Орле проверят на вменяемость после ареста по делу о госизмене
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Молодую девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, которую та совершила в несовершеннолетнем возрасте, проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В Орле
была проведена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, установить психиатрическое состояние обвиняемой в рамках экспертизы не представилось возможным. В связи с этим будет назначаться стационарная экспертиза, её проведут в Москве", - рассказал собеседник агентства.
Источник агентства в начале октября сообщил, что суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по обвинению в государственной измене. На момент совершения вменяемого следствием преступления она была несовершеннолетней, отмечал источник. Подробности дела не раскрываются ввиду секретности содержания его материалов.
Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.