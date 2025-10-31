"Играют с огнем". Орбан сделал новое заявление об Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выражающие поддержку Киеву лидеры стран ЕС подталкивают Европу к военному конфликту, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан сравнил нынешнюю ситуацию в Европе с событиями, предшествующими Первой и Второй мировым войнам.
"Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. <…> Сегодня Европа движется к войне", — предупредил венгерский премьер.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.