10:23 31.10.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
россия, владимир путин, вциом
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,2% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Путину доверяют 78,4% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 16,5% респондентов. Кроме того, 74,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,6%.
Работу правительства России одобряют 46,3% россиян, не одобряют - 20,8%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,3% респондентов, 20,5% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 20 по 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин отметил роль народной дипломатии в обеспечении интересов России
26 октября, 10:46
 
