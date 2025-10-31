https://ria.ru/20251031/opros-2052029491.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 31.10.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 74,2% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 31.10.2025
