https://ria.ru/20251031/opk-2052081532.html
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК - РИА Новости, 31.10.2025
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:12:00+03:00
2025-10-31T14:12:00+03:00
2025-10-31T16:32:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052085849_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_e02abdb800dc3d126f67bec90b6dd227.jpg
https://ria.ru/20250919/putin-2043009362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052085849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_015c703f44fe7c05b836367d3cf751e6.jpg
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Президент и постоянные члены Совбеза обсудили обеспечение ритмичной работы ОПК и дополнительные меры безопасности дорожного движения
2025-10-31T14:12
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Совет Безопасности РФ
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение ритмичной работы ОПК