Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
14:12 31.10.2025 (обновлено: 16:32 31.10.2025)
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Президент и постоянные члены Совбеза обсудили обеспечение ритмичной работы ОПК и дополнительные меры безопасности дорожного движения
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса.
"У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса", — сказал он.
Также на совещании обсудили дополнительные меры безопасности дорожного движения в холодное время года.
"Второй — он более житейский, и особенно важен сегодня, в период наступления холодов, возможной гололедицы и так далее", — отметил Путин, передав слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 24 октября. Тогда обсуждалось усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.
Путин на оборонном предприятии Мотовилихинские заводы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
19 сентября, 20:40
 
