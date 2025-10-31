Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 31.10.2025 (обновлено: 00:00 01.11.2025)
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.11.2025
безопасность, пензенская область, олег мельниченко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко, Украина, Вооруженные силы Украины
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«

"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона в Telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине
 
 
