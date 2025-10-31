https://ria.ru/20251031/opasnost-2052222688.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.11.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.11.2025
2025-10-31T23:58:00+03:00
2025-10-31T23:58:00+03:00
2025-11-01T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
пензенская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко, Украина, Вооруженные силы Украины
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Мельниченко: в Пензенской области объявили режим "Беспилотная опасность"