В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

Специальная военная операция на Украине
 
23:36 31.10.2025
Наталья Макарова
ЗРК 9К37 "Бук" на боевом дежурстве . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен в ряде районов и округов Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Воловского муниципального округа, Долгоруковского муниципального района, Задонского муниципального района, Липецкий муниципального округа, города Липецка, Тербунского муниципального района, Хлевенского муниципального района", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьЛипецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
