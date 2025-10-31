https://ria.ru/20251031/opasnost-2052220581.html
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен в ряде районов и округов Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.10.2025
