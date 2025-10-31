https://ria.ru/20251031/opasnost-2052073765.html
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:44:00+03:00
