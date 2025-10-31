СМИ: горсовет Одессы признал утрату гражданства экс-мэра Труханова

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Городской совет Одессы в четверг признал утрату украинского гражданства экс-мэра Геннадия Труханова, депутаты проголосовали за его отставку, сообщает издание "Одесская жизнь".

Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства Труханова. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы . До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.

Исполняющий обязанности мэра города Игорь Коваль на сессии горсовета в четверг заявил, что миграционная служба официально сообщила, что Труханов утратил гражданство Украины в соответствии с законом.

"Одесский горсовет рассмотрел данное письмо. Депутаты единогласно приняли решение "принять к сведению" (как этого требует закон "О местном самоуправлении" - ред.). Полномочия мэра официально прекращены. Такое сообщение объявили во время внеочередной сессии городского совета сегодня, 30 октября, после прочтения официального письма Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Таким образом, как отмечает издание, полномочия Труханова как мэра Одессы официально прекращены.