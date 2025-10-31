Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку - РИА Новости, 31.10.2025
15:49 31.10.2025 (обновлено: 16:07 31.10.2025)
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку - РИА Новости, 31.10.2025
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку
Три женщины и два ребенка пострадали в аварии в Новосибирске, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку

В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку с людьми

© Фото : mvd_54/TelegramНа месте происшествия, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта в Новосибирске
На месте происшествия, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : mvd_54/Telegram
На месте происшествия, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Три женщины и два ребенка пострадали в аварии в Новосибирске, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"По предварительной информации 31 октября 2025 на территории Железнодорожного района города Новосибирска, водитель-женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта, расположенную по улице Владимировской", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка – 2017 и 2018 года рождения, а также три женщины – 1982, 1985 и 1997 годов рождения. Они госпитализированы.
"Пять пострадавших. Один отказался от осмотра врачей скорой помощи. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения для обследования и решения о необходимости госпитализации", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, слова которого привели в пресс-службе облминздрава.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
