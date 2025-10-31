https://ria.ru/20251031/novosibirsk-2052117071.html
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку - РИА Новости, 31.10.2025
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку
Три женщины и два ребенка пострадали в аварии в Новосибирске, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:49:00+03:00
2025-10-31T15:49:00+03:00
2025-10-31T16:07:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
новосибирск
новосибирская область
Новости
ru-RU
происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку
В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку с людьми
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Три женщины и два ребенка пострадали в аварии в Новосибирске, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"По предварительной информации 31 октября 2025 на территории Железнодорожного района города Новосибирска
, водитель-женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта, расположенную по улице Владимировской", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали два несовершеннолетних ребенка – 2017 и 2018 года рождения, а также три женщины – 1982, 1985 и 1997 годов рождения. Они госпитализированы.
"Пять пострадавших. Один отказался от осмотра врачей скорой помощи. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения для обследования и решения о необходимости госпитализации", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Новосибирской области
Ростислав Заблоцкий, слова которого привели в пресс-службе облминздрава.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.