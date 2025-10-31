В Новосибирске пенсионерка на машине въехала в остановку

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Три женщины и два ребенка пострадали в аварии в Новосибирске, где пенсионерка на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза, въехала в остановку общественного транспорта, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.