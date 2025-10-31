В Новокузнецке бухгалтер ТСЖ получила условный срок за присвоение средств

Отмечается, что осужденная вину отрицала. Однако государственным обвинителем суду были представлены неопровержимые доказательства причастности женщины к совершению инкриминируемых ей деяний.

"С учетом позиции прокурора суд назначил виновной четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Законность выводов суда первой инстанции подтвердили вышестоящие суды", – сообщили в прокуратуре.