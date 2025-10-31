https://ria.ru/20251031/novokuznetsk-2052006854.html
В Новокузнецке бухгалтер ТСЖ получила условный срок за присвоение средств
В Новокузнецке бухгалтер ТСЖ получила условный срок за присвоение средств - РИА Новости, 31.10.2025
В Новокузнецке бухгалтер ТСЖ получила условный срок за присвоение средств
Бухгалтер товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Новокузнецке, присвоившая 4,3 миллиона рублей, получила условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
тсж
новокузнецк
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Бухгалтер товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Новокузнецке, присвоившая 4,3 миллиона рублей, получила условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Судом установлено, что… с января 2019 года по июнь 2021 года осужденная, являясь бухгалтером одного из товариществ собственников жилья города Новокузнецка
, не отражала в бухгалтерской документации поступление наличных денежных средств от жителей в качестве оплаты услуг ЖКХ и не вносила их на счет организации, а присваивала себе. При этом для придания видимости правомерности своей деятельности перед добросовестными потребителями услуг и исключения появления сведений о наличии у них задолженности по коммунальным платежам женщина редактировала сведения в компьютерной программе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что таким образом женщина похитила более 4,3 миллиона рублей.
Отмечается, что осужденная вину отрицала. Однако государственным обвинителем суду были представлены неопровержимые доказательства причастности женщины к совершению инкриминируемых ей деяний.
"С учетом позиции прокурора суд назначил виновной четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Законность выводов суда первой инстанции подтвердили вышестоящие суды", – сообщили в прокуратуре.
Также суд взыскал с осужденной в пользу ТСЖ
ущерб, причиненный преступлением. В целях его возмещения на транспортные средства женщины наложен арест.