23:57 31.10.2025 (обновлено: 00:02 01.11.2025)
Новак провел совещание по снижению доли теневой экономики в СКФО
Вице-премьер России Александр Новак провел стратегическую сессию по вопросу снижения доли теневой экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО),... РИА Новости, 01.11.2025
экономика
скфо
россия
северный кавказ
александр новак
Наталья Макарова
Наталья Макарова
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел стратегическую сессию по вопросу снижения доли теневой экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Как отмечается в сообщении, на совещании были рассмотрены наиболее распространенные практики ведения теневого бизнеса, а также инструменты по их пресечению и выявлению новых лазеек для "теневиков".
"Нелегальная занятость ограничивает социально-экономическое развитие округа, влечет за собой значительные риски не только для экономики, но и социально-трудовой сферы из‑за отсутствия социальных гарантий. В результате скоординированной работы ведомств показатель по выявлению нелегальной занятости в 2024 году по СКФО выполнен на 112%, работа продолжается", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Как указано в релизе, в регионах Северного Кавказа реализуется комплекс мероприятий по внедрению безналичной оплаты товаров и услуг.
"Сейчас в округе операции по снятию наличных с карт более чем в 1,5 раза превышают общероссийские показатели. В рамках проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках с 2021 года прирост зарегистрированной контрольно-кассовой техники составил 39%. Продолжается вовлечение объектов недвижимости, незарегистрированных в ЕГРН, в экономический оборот", - добавили в кабмине.
Кроме того, важной частью политики по снижению доли теневой экономики является создание более выгодных условий для ведения бизнеса вбелую, чем втемную. "На территории субъектов СКФО предприниматели пользуются 46 действующими мерами господдержки", - заключили в пресс-службе.
