Новак провел совещание по снижению доли теневой экономики в СКФО

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак провел стратегическую сессию по вопросу снижения доли теневой экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Как отмечается в сообщении, на совещании были рассмотрены наиболее распространенные практики ведения теневого бизнеса, а также инструменты по их пресечению и выявлению новых лазеек для "теневиков".

« "Нелегальная занятость ограничивает социально-экономическое развитие округа, влечет за собой значительные риски не только для экономики, но и социально-трудовой сферы из‑за отсутствия социальных гарантий. В результате скоординированной работы ведомств показатель по выявлению нелегальной занятости в 2024 году по СКФО выполнен на 112%, работа продолжается", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Как указано в релизе, в регионах Северного Кавказа реализуется комплекс мероприятий по внедрению безналичной оплаты товаров и услуг.

"Сейчас в округе операции по снятию наличных с карт более чем в 1,5 раза превышают общероссийские показатели. В рамках проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках с 2021 года прирост зарегистрированной контрольно-кассовой техники составил 39%. Продолжается вовлечение объектов недвижимости, незарегистрированных в ЕГРН, в экономический оборот", - добавили в кабмине.