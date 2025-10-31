В Британии признали, что НАТО ведет прокси-войну на Украине

ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости. Бывший начальник штаба обороны Великобритании, член Палаты лордов британского парламента Николас Хьютон в пятницу признал, что НАТО ведет "прокси-войну" на Украине и заявил, что снятие ограничений с использования Киевом западного оружия может привести к завершению войны на приемлемых для Запада условиях.

« "Российско-украинский конфликт по-прежнему ограничен как в средствах, так и географически. Эти ограничения введены США НАТО , ограничивая действия Украины в пределах украинской территории и лишая Украину возможностей, необходимых для ведения боевых действий в России . Они делают это по понятным причинам, чтобы не провоцировать эскалацию со стороны России. Отсюда предпочтение финансовых санкций ракетам "Tomahawk". Но такой выбор ограничивает возможности Украины нанести ущерб России способами, которые могли бы привести к завершению войны на приемлемых условиях. Итак, мы продолжаем признавать, что Украина ведет прокси-войну от имени НАТО, но мы отказываем ей в предоставлении средств для обеспечения победы", - сказал Хьютон в ходе обсуждения украинского конфликта в Палате лордов.

По мнению экс-командующего вооруженным силами, на данный момент конфликт "вредит Украине больше, чем России", в то время как Россия якобы направляет ход событий к прекращению огня, которое "будет унизительным для Украины" и "позорным для западных правительств".

Хьютон также подчеркнул, что вооруженные силы стран НАТО и Великобритании на данный момент находятся в невыгодном положении по сравнению с российской армией.

« "У России будут вооруженные силы, находящиеся в состоянии полной боеготовности, неисчерпанные резервы, полностью мобилизованная реальная экономика и окно возможностей для действий, в то время как НАТО и Великобритания на данный момент по-прежнему ставят социальные выплаты выше национальной безопасности", - добавил он.

В связи с этим Хьютон призвал к вложению "огромных" инвестиций в оборону, без которых Лондон , по его словам, может "подвести как Украину, так и НАТО".

« "Мы можем столкнуться с таким исходом нынешнего конфликта, который оставит после себя униженную Украину, по-прежнему опасную Россию и обнищавшую Великобританию, лишенную осознания угрозы", - добавил экс-военачальник.

Николас Хьютон возглавлял ВС Британии с 2013 по 2016 год. В 2017 году он стал членом Палаты лордов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.