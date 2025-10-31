Рейтинг@Mail.ru
НАТО намерена "сдерживать" Россию с помощью беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2025
18:01 31.10.2025
НАТО намерена "сдерживать" Россию с помощью беспилотников, пишут СМИ
НАТО намерена "сдерживать" Россию с помощью беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2025
НАТО намерена "сдерживать" Россию с помощью беспилотников, пишут СМИ
2025-10-31T18:01:00+03:00
2025-10-31T18:01:00+03:00
в мире, россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
НАТО намерена "сдерживать" Россию с помощью беспилотников, пишут СМИ

Welt am Sonntag: НАТО хочет сдерживать РФ с помощью БПЛА и автономных систем

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. НАТО в рамках нового концепта своей стратегии намеревается "сдерживать" Россию с помощью БПЛА и автономных оборонных систем, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на документ командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью.
"В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжёлого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооружённых сил при обмене данными", - пишет газета.
По её данным, девять дней назад Донахью представил данную концепцию обороны ("Eastern Flank Deterrence Line Concept") военным представителям 32 стран НАТО в Брюсселе. Отмечается, что конфиденциальный документ объёмом в 4400 страниц согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе
Вчера, 11:16
 
