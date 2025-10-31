Рейтинг@Mail.ru
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 31.10.2025 (обновлено: 09:28 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/nato-2052011008.html
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg - РИА Новости, 31.10.2025
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg
НАТО значительно уступает России с точки зрения военной техники, которую можно использовать в условиях Арктики, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:10:00+03:00
2025-10-31T09:28:00+03:00
в мире
россия
арктика
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20251028/lavrov-2051138167.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, арктика, владимир путин, нато
В мире, Россия, Арктика, Владимир Путин, НАТО
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg

Bloomberg: НАТО сильно отстает от России в вопросе арктической военной техники

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. НАТО значительно уступает России с точки зрения военной техники, которую можно использовать в условиях Арктики, передает агентство Блумберг.
"НАТО сильно отстает от России в вопросе арктической военной техники", - говорится в статье, опубликованной на сайте агентства.
Отмечается, что помимо имеющихся подводных лодок Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, а также способна размещать бригады, приспособленные для арктических условий.
В августе президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия атомной отрасли назвал российские атомные подводные лодки в Арктике стратегическим преимуществом РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Активизация НАТО в Арктике вызывает беспокойство, заявил Лавров
28 октября, 12:23
 
В миреРоссияАрктикаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала