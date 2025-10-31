https://ria.ru/20251031/nato-2052011008.html
НАТО уступает России в арктической военной технике, пишет Bloomberg
НАТО значительно уступает России с точки зрения военной техники, которую можно использовать в условиях Арктики, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:10:00+03:00
2025-10-31T09:28:00+03:00
в мире
россия
арктика
владимир путин
нато
россия
арктика
В мире, Россия, Арктика, Владимир Путин, НАТО
Bloomberg: НАТО сильно отстает от России в вопросе арктической военной техники