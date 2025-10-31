https://ria.ru/20251031/nastil-2053201174.html
Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют
Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют - РИА Новости, 06.11.2025
Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют
Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2025
2025-10-31T15:22:00+03:00
2025-10-31T15:22:00+03:00
2025-11-06T15:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815988360_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_edf03ec93d9104ee93772882c8e0b4d6.jpg
https://ria.ru/20251031/moskva-2052031302.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815988360_280:322:2581:2048_1920x0_80_0_0_5341537db1a985b44dd0eaf7d65e23c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зарядье
Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют
Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в Зарядье в Москве
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты ГБУ "Гормост" начали ремонт деревянного настила парящего моста в парке "Зарядье". Общая площадь работ составляет более одной тысячи квадратных метров... Мастера демонтируют изношенные деревянные брусья настила и заменят их на новые, выполненные из сибирской лиственницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента открытия моста в 2017 году ремонт настила проводится впервые. На это время проход по парящему мосту перекрывать не будут - движение ограничат лишь частично, чтобы минимизировать неудобства, связанные с проведением работ.