Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:22 31.10.2025 (обновлено: 15:22 06.11.2025)
Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют
Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 06.11.2025
москва, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зарядье
Парящий мост в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Парящий мост в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты ГБУ "Гормост" начали ремонт деревянного настила парящего моста в парке "Зарядье". Общая площадь работ составляет более одной тысячи квадратных метров... Мастера демонтируют изношенные деревянные брусья настила и заменят их на новые, выполненные из сибирской лиственницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента открытия моста в 2017 году ремонт настила проводится впервые. На это время проход по парящему мосту перекрывать не будут - движение ограничат лишь частично, чтобы минимизировать неудобства, связанные с проведением работ.
Проект высадки деревьев на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЗарядье
 
 
