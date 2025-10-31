Деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве отремонтируют

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты отремонтируют деревянный настил парящего моста в парке "Зарядье" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.

"Специалисты ГБУ "Гормост" начали ремонт деревянного настила парящего моста в парке "Зарядье". Общая площадь работ составляет более одной тысячи квадратных метров... Мастера демонтируют изношенные деревянные брусья настила и заменят их на новые, выполненные из сибирской лиственницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента открытия моста в 2017 году ремонт настила проводится впервые. На это время проход по парящему мосту перекрывать не будут - движение ограничат лишь частично, чтобы минимизировать неудобства, связанные с проведением работ.