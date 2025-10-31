Рейтинг@Mail.ru
Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 31.10.2025 (обновлено: 19:16 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/nasledniki-2052178488.html
Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей
Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей - РИА Новости, 31.10.2025
Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей
Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступит в силу в конце ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:27:00+03:00
2025-10-31T19:16:00+03:00
жилье
федеральная нотариальная палата
недвижимость
общество
россия
наследство
нотариусы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181760_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_5c29c80affc9a8ee65d4db29a08fd3e5.jpg
https://ria.ru/20251029/pokupka-2051345730.html
https://ria.ru/20251026/zakony-2050634715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f72c208736c2101f2f6e4dd82485ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, федеральная нотариальная палата, недвижимость, общество, россия, наследство, нотариусы
Жилье, Федеральная нотариальная палата, Недвижимость, Общество, Россия, Наследство, Нотариусы
Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей

Нотариусы с конца ноября начнут предупреждать наследников о кредитах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска нотариуса
Вывеска нотариуса - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска нотариуса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступит в силу в конце ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
"По новым правилам, нотариус будет обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя. Если она имеется, нотариус наведет справки о действующих кредитах умершего, направив электронный запрос в соответствующее бюро кредитных историй", — рассказали нотариусы.
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру
29 октября, 02:15
Полученную информацию нотариус будет обязан передать наследникам, которые подали заявления о принятии наследства.
В палате отметили, что цель закона — защитить потенциальных наследников от неожиданностей и заранее предупредить о кредитах, которые не закрыл при жизни наследодатель.
Сейчас наследник по своей инициативе может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Самостоятельно заявитель такую информацию получить не сможет. Банки также могут сами направлять нотариусу документ о наличии непогашенной задолженности. Тот, получив эту информацию, передает ее наследникам. Кроме того, при розыске наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Они могут сообщить в своем ответе и о кредитных договорах наследодателя.
Закон опубликован 23 ноября прошлого года и вступает в силу через год после официального опубликования — 24 ноября.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россиян предупредили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи
26 октября, 01:56
 
ЖильеФедеральная нотариальная палатаНедвижимостьОбществоРоссияНаследствоНотариусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала