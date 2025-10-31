Нотариусов обяжут предупреждать наследников о кредитах наследодателей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, соответствующий закон вступит в силу в конце ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

"По новым правилам, нотариус будет обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя. Если она имеется, нотариус наведет справки о действующих кредитах умершего, направив электронный запрос в соответствующее бюро кредитных историй", — рассказали нотариусы.

Полученную информацию нотариус будет обязан передать наследникам, которые подали заявления о принятии наследства.

В палате отметили, что цель закона — защитить потенциальных наследников от неожиданностей и заранее предупредить о кредитах, которые не закрыл при жизни наследодатель.

Сейчас наследник по своей инициативе может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Самостоятельно заявитель такую информацию получить не сможет. Банки также могут сами направлять нотариусу документ о наличии непогашенной задолженности. Тот, получив эту информацию, передает ее наследникам. Кроме того, при розыске наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Они могут сообщить в своем ответе и о кредитных договорах наследодателя.