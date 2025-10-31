Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бразилии заочно осудили

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бразильский наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия. Силва да Силва Артур Инасиу Раубер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Судом Силва да Силва заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2023 года Силва прибыл на Украину, где добровольно вступил в ряды украинского вооруженного формирования. Отмечается, что он прошел необходимую военную подготовку и в качестве наемника за вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих. Подчеркивается, что в январе 2024 года он входил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.