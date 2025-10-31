Рейтинг@Mail.ru
Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бразилии заочно осудили
12:24 31.10.2025
Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бразилии заочно осудили
Бразильский наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 31.10.2025
россия
киев
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
2025
россия, киев, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Киев, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Бразилии заочно осудили

Воевавший на стороне Киева бразильский наемник заочно получил 14 лет колонии

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бразильский наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия. Силва да Силва Артур Инасиу Раубер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Судом Силва да Силва заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2023 года Силва прибыл на Украину, где добровольно вступил в ряды украинского вооруженного формирования. Отмечается, что он прошел необходимую военную подготовку и в качестве наемника за вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих. Подчеркивается, что в январе 2024 года он входил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.
