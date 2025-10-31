В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.