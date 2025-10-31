https://ria.ru/20251031/mytischi-2052000898.html
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение