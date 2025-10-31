Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
07:08 31.10.2025
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов
мытищи
происшествия, мытищи
Происшествия, Мытищи
В Мытищах восстановили электроснабжение ЖК, где без света остались 15 домов

В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение

Мытищи
Мытищи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мытищи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии.
"В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.
