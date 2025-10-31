Рейтинг@Mail.ru
Россиянам дали совет по защите персональных данных - РИА Новости, 31.10.2025
14:20 31.10.2025
Россиянам дали совет по защите персональных данных
Россиянам дали совет по защите персональных данных - РИА Новости, 31.10.2025
Россиянам дали совет по защите персональных данных
Чтобы защитить персональные данные, их передача различным организациям и компаниям должна быть добровольной и осознанной, напомнили в управлении по организации... РИА Новости, 31.10.2025
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россиянам дали совет по защите персональных данных

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Чтобы защитить персональные данные, их передача различным организациям и компаниям должна быть добровольной и осознанной, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Помните, информированность и бдительность — залог вашей цифровой безопасности. Контролируйте свои персональные данные, защищайте свои права и будьте уверены в своей способности отстаивать интересы в современном цифровом пространстве", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили что согласно Федеральному закону №152-ФЗ "О персональных данных", каждый гражданин имеет право запрашивать информацию о целях и способах обработки своих данных, знать источник получения персональных данных и круг лиц, имеющих к ним доступ, получить четкое обоснование необходимости предоставления тех или иных сведений, а также отозвать свое согласие на обработку данных в любой момент без объяснения причин.
"Прежде чем заполнять анкеты или подписывать соглашения, убедитесь, что: организация внесена в реестр операторов персональных данных, который ведет Роскомнадзор, предоставляемые данные действительно необходимы для оказания услуги или заключения договора, информация о порядке отзыва вашего согласия доступна и понятна", - отмечается в сообщении.
Правоохранители уточнили, что если гражданин столкнулся с нарушением своих прав, он может отправить официальное письмо оператору с требованием прекращения обработки данных, если же компания игнорирует обращение, необходимо обратиться с жалобой в Роскомнадзор.
В случае навязывания рекламных рассылок, в ведомстве отметили, что необходимо направить претензию в Федеральную антимонопольную службу.
