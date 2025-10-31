В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей географии должен быть создан в каждом городе России, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке.

"Музей географии - это отличная идея, и я считаю, что такой музей должен быть в каждом городе и крупном населенном пункте", - сказал Гриб

Замсекретаря ОП РФ также поздравил с 180-летием Русское географическое общество и его региональные отделения. По его мнению, каждое из них совместно с региональными и муниципальными властями "может и должно" создать такой музей.

"Такой музей сыграл бы важную роль в патриотическом воспитании, ведь каждое географическое открытие связано с подвигами и усилиями сотен и тысяч людей", - пояснил Гриб.

Он подчеркнул, что география, как и история, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. По словам собеседника агентства, россияне должны гордиться тем, что живут в самой большой стране мира, и передавать это чувство гордости следующим поколениям.

Русское географическое общество в 2025 году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.