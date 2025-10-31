Рейтинг@Mail.ru
В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России - РИА Новости, 31.10.2025
11:27 31.10.2025
В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России
В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России - РИА Новости, 31.10.2025
В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России
Музей географии должен быть создан в каждом городе России, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав... РИА Новости, 31.10.2025
общество
россия
владислав гриб
владимир путин
русское географическое общество
россия
общество, россия, владислав гриб, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Россия, Владислав Гриб, Владимир Путин, Русское географическое общество
В ОП призвали создать музей географии в каждом городе России

Гриб заявил, что музей географии должен быть создан в каждом городе России

© Fotolia / berezkoГлобусы
Глобусы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Fotolia / berezko
Глобусы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей географии должен быть создан в каждом городе России, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке.
Арка Главного входа ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Госдуме предложили создать новый Музей географии на ВДНХ
23 октября, 22:39
"Музей географии - это отличная идея, и я считаю, что такой музей должен быть в каждом городе и крупном населенном пункте", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ также поздравил с 180-летием Русское географическое общество и его региональные отделения. По его мнению, каждое из них совместно с региональными и муниципальными властями "может и должно" создать такой музей.
"Такой музей сыграл бы важную роль в патриотическом воспитании, ведь каждое географическое открытие связано с подвигами и усилиями сотен и тысяч людей", - пояснил Гриб.
Он подчеркнул, что география, как и история, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. По словам собеседника агентства, россияне должны гордиться тем, что живут в самой большой стране мира, и передавать это чувство гордости следующим поколениям.
Русское географическое общество в 2025 году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Шойгу рассказал о попытках изолировать Русское географическое общество
23 октября, 19:50
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибВладимир ПутинРусское географическое общество
 
 
