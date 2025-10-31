Мурашко отметил интерес КНДР к российским лекарствам

ПХЕНЬЯН, 31 окт - РИА Новости. Среди представителей минздрава КНДР, их ведущих клиник и ряда фармацевтических организаций отмечается высокий интерес к лекарственным препаратам и технологиям для лечения больных из России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в рамках рабочего визита в КНДР провел в Пхеньяне переговоры с министром здравоохранения страны Чон Му Римом. Он также вместе с группой российских специалистов посетил ряд медицинских объектов, в том числе новую Объединенную больницу Пхеньяна. Министр отметил, что в рамках стратегического партнерства сегодня с КНДР развиваются дружеские взаимоотношения в рамках развития системы здравоохранения.
"На полях в Пхеньяне прошли встречи с руководством министерства здравоохранения, ведущими клиниками и рядом фармацевтических организаций, которые представляют интересы КНДР. Хочу отметить высокий интерес к лекарственным препаратам из России, технологиям, которые мы сегодня используем в лечении больных. Поэтому считаем, что наша встреча прошла успешно. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с нашими коллегами из Кореи", - сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Речь шла о поставках лекарственных препаратов и медицинских изделий российского производства, подготовке медицинских специалистов для КНДР в российских медицинских вузах.
Во время встречи обсуждалась возможность направления специалистов по различным профилям для проведения мастер-классов и оказания практической помощи пациентам на базе лечебных учреждений КНДР, что будет способствовать повышению качества медицинской помощи и укреплению связей между нашими народами.
"Также Россия и КНДР проработают вопросы взаимодействия в сфере контроля качества лекарственных средств. Глава Минздрава России рассказал о позитивном опыте применения мобильных комплексов для проведения профосмотров детей и предложил коллегам из КНДР изучить возможность применения российских технологических и организационных подходов к организации профилактической работы в детских коллективах", - уточнили в пресс-службе.
