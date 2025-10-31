Муфтий Чечни заявил, что перевод его интервью был неверным

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев сообщил РИА Новости, что резонансные сообщения о видео из его интервью с упоминанием иудаизма опирались на недостоверный перевод его слов, и рассказал, что выпустит ролик, в котором разъяснит это.