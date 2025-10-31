Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Чечни заявил, что перевод его интервью был неверным
Религия
 
19:17 31.10.2025 (обновлено: 22:20 31.10.2025)
Муфтий Чечни заявил, что перевод его интервью был неверным
Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев сообщил РИА Новости, что резонансные сообщения о видео из его интервью с упоминанием иудаизма опирались на...
религия
россия
салах межиев
берл лазар
россия, салах межиев, берл лазар
Религия, Россия, Салах Межиев, Берл Лазар
Муфтий Чечни заявил, что перевод его интервью был неверным

Муфтий Чечни Межиев объяснил, что его слова об иудаизме были неверно переведены

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика
Мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Мечеть Сердце Чечни, Грозный, Чеченская Республика. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев сообщил РИА Новости, что резонансные сообщения о видео из его интервью с упоминанием иудаизма опирались на недостоверный перевод его слов, и рассказал, что выпустит ролик, в котором разъяснит это.
«
"На этот счет выйдет видео, где я всё объяснил. Они оперлись на перевод врагов России", – сказал РИА Новости муфтий.
Telegram-канал ЧГТРК "Грозный" 25 октября опубликовал выдержку из интервью преимущественно на чеченском языке муфтия ЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) шейха Салаха-хаджи Межиева, посвященного в том числе хадису, о котором якобы "часто рассуждают представители чеченоговорящих европейских групп, продвигающих атеизм". В ходе интервью муфтий упоминал об иудаизме.
Главный раввин России Берл Лазар после публикации интервью муфтия Чечни Салаха Межиева выразил надежду, что лидеры мусульманской общины России отмежуются от антисемитских заявлений. Впоследствии сайт Московского еврейского общинного центра заявил, что публикация сайта государственного информационного агентства Чечни "Грозный-информ" об интервью Межиева была изменена, из нее исчезла цитата муфтия об иудаизме и распространении атеизма.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Раввин Лазар раскритиковал интервью муфтия Чечни
30 октября, 21:47
 
РелигияРоссияСалах МежиевБерл Лазар
 
 
