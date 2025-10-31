Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин

"Тыква обладает уникальными свойствами, в ней полно витаминов, полезных веществ. Любой врач вам это скажет. Поэтому тыкву надо есть. Пироги готовить, блины с тыквенной начинкой. Уйму блюд можно приготовить и семью накормить, соседей позвать. Дала природа вкусный, полезный плод — вот и ешьте, а не превращайте тыкву в нечто такое, что потом кошмары будут сниться", — добавил глава ЦДУМ.