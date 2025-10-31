Рейтинг@Mail.ru
15:12 31.10.2025 (обновлено: 15:45 31.10.2025)
Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин

Муфтий Таджуддин призвал россиян делать пироги с тыквой и игнорировать Хеллоуин

© Фото : предоставлено ЦДУМ РФПредседатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : предоставлено ЦДУМ РФ
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин заявил РИА Новости, что российские граждане должны игнорировать чуждый их культуре праздник Хеллоуин, призвав соотечественников в эти дни приготовить национальные блюда из тыквы.
"Был в Америке, когда там проводился Хеллоуин. Отвратительное действие, ничего святого, чистой воды идолопоклонничество и язычество, оно чуждо нашей культуре и истории. Никогда он не был родным и не станет таковым. Призываю соотечественников игнорировать этот так называемый праздник. Лучше из тыквы не черепа делать и детей ими пугать, а приготовить что-то вкусное, национальное из этого овоща. Русские, татары, финно-угорские народы нашей страны испокон веков вкусные пироги готовили, а не превращали тыкву в страшилище с горящей свечой внутри. Пророк Мухаммед тоже любил тыкву", — сказал агентству верховный муфтий.
По словам религиозного деятеля, дары природы верующим необходимо использовать по назначению, а не "игрушки делать".
"Тыква обладает уникальными свойствами, в ней полно витаминов, полезных веществ. Любой врач вам это скажет. Поэтому тыкву надо есть. Пироги готовить, блины с тыквенной начинкой. Уйму блюд можно приготовить и семью накормить, соседей позвать. Дала природа вкусный, полезный плод — вот и ешьте, а не превращайте тыкву в нечто такое, что потом кошмары будут сниться", — добавил глава ЦДУМ.
Священник рассказал, о чем на самом деле напоминает Хеллоуин
РоссияАмерикаТалгат ТаджуддинПророк Мухаммед
 
 
