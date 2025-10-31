https://ria.ru/20251031/muftij-2052103878.html
Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин
Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин - РИА Новости, 31.10.2025
Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин
Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин заявил РИА Новости, что российские граждане должны... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:12:00+03:00
2025-10-31T15:12:00+03:00
2025-10-31T15:45:00+03:00
россия
америка
талгат таджуддин
пророк мухаммед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955885325_0:1001:2048:2153_1920x0_80_0_0_d9f90cf6f73ac469899e717ca1de5aef.jpg
https://ria.ru/20251031/svyaschennik-2052057378.html
россия
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955885325_0:809:2048:2345_1920x0_80_0_0_4d12943ab0c3b0b6414d4297fd08b31c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, америка, талгат таджуддин, пророк мухаммед
Россия, Америка, Талгат Таджуддин, Пророк Мухаммед
Верховный муфтий призвал россиян игнорировать Хеллоуин
Муфтий Таджуддин призвал россиян делать пироги с тыквой и игнорировать Хеллоуин
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин заявил РИА Новости, что российские граждане должны игнорировать чуждый их культуре праздник Хеллоуин, призвав соотечественников в эти дни приготовить национальные блюда из тыквы.
"Был в Америке
, когда там проводился Хеллоуин. Отвратительное действие, ничего святого, чистой воды идолопоклонничество и язычество, оно чуждо нашей культуре и истории. Никогда он не был родным и не станет таковым. Призываю соотечественников игнорировать этот так называемый праздник. Лучше из тыквы не черепа делать и детей ими пугать, а приготовить что-то вкусное, национальное из этого овоща. Русские, татары, финно-угорские народы нашей страны испокон веков вкусные пироги готовили, а не превращали тыкву в страшилище с горящей свечой внутри. Пророк Мухаммед
тоже любил тыкву", — сказал агентству верховный муфтий.
По словам религиозного деятеля, дары природы верующим необходимо использовать по назначению, а не "игрушки делать".
"Тыква обладает уникальными свойствами, в ней полно витаминов, полезных веществ. Любой врач вам это скажет. Поэтому тыкву надо есть. Пироги готовить, блины с тыквенной начинкой. Уйму блюд можно приготовить и семью накормить, соседей позвать. Дала природа вкусный, полезный плод — вот и ешьте, а не превращайте тыкву в нечто такое, что потом кошмары будут сниться", — добавил глава ЦДУМ.