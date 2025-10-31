Власти Кубани объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани, который начнет действовать с 3 ноября, связан с антитеррористическими мерами, сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.