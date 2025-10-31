Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту - РИА Новости, 31.10.2025
15:02 31.10.2025
Власти Кубани объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту
краснодарский край
таманский полуостров
новороссийск
вениамин кондратьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
2025
краснодарский край, таманский полуостров, новороссийск, вениамин кондратьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), chevrolet
Краснодарский край, Таманский полуостров, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Chevrolet
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани, который начнет действовать с 3 ноября, связан с антитеррористическими мерами, сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.
В четверг, 30 октября, в оперштабе региона сообщили, что с 3 ноября будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Проезд будет запрещен с 00.00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 НовороссийскКерчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). Доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
«
"Это рекомендация антитеррористической комиссии", - сообщили агентству в администрации края.
В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt.
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
25 января, 17:26
 
