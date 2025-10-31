Власти Кубани объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани, который начнет действовать с 3 ноября, связан с антитеррористическими мерами, сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.
В четверг, 30 октября, в оперштабе региона сообщили, что с 3 ноября будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Проезд будет запрещен с 00.00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). Доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
"Это рекомендация антитеррористической комиссии", - сообщили агентству в администрации края.
В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt.
