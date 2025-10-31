Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Крыма с 3 ноября до особого распоряжения.
"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00.00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Данная мера принята с целью обеспечения безопасности, отметил он. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.