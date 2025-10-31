Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

«

"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00.00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.