Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
14:56 31.10.2025 (обновлено: 14:59 31.10.2025)
Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Крыма с 3 ноября до особого распоряжения. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:56:00+03:00
2025-10-31T14:59:00+03:00
Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

Аксенов ограничил движение электромобилей по Крымскому мосту со стороны Крыма

Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Крыма с 3 ноября до особого распоряжения.
"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00.00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 НовороссийскКерчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Данная мера принята с целью обеспечения безопасности, отметил он. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
