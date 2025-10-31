В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием автомобиля на железной дороге в Подмосковье, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.