В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок
В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок
Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием автомобиля на железной дороге в Подмосковье, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. РИА Новости, 31.10.2025
Семилетний мальчик пострадал в ДТП на железной дороге в Подмосковье