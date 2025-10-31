Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок
23:50 31.10.2025
В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок
В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок
Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием автомобиля на железной дороге в Подмосковье, сообщили в подмосковном главке МВД РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:50:00+03:00
2025-10-31T23:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
московская область (подмосковье)
2025
Новости
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В ДТП в Ленинском городском округе пострадал ребенок

Семилетний мальчик пострадал в ДТП на железной дороге в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал в ДТП с участием автомобиля на железной дороге в Подмосковье, сообщили в подмосковном главке МВД РФ.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что ДТП с участием автомобиля произошло на железной дороге в Ленинском городском округе Московской области, прокуратура начала проверку.
"По предварительной информации, водитель-женщина 1956 года рождения, управляя автомобилем марки "Рено", при пересечении железнодорожных путей совершила столкновение с локомотивом. В результате ДТП 7-летний мальчик, пассажир легковушки, получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в Telegram-канале подмосковной полиции.
В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ДТП в Туле с участием трамвая: есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Появилось видео с места массового ДТП в Туле
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
