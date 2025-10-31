https://ria.ru/20251031/moskva-2052221404.html
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков - РИА Новости, 31.10.2025
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
Более 120% месячной нормы осадков выпало в октябре в Москве, третий год подряд московский октябрь превышает норму осадков, рассказал ведущий специалист центра... РИА Новости, 31.10.2025
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
В Москве в октябре выпало более 120 процентов месячной нормы осадков