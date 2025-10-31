Рейтинг@Mail.ru
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/moskva-2052221404.html
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков - РИА Новости, 31.10.2025
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
Более 120% месячной нормы осадков выпало в октябре в Москве, третий год подряд московский октябрь превышает норму осадков, рассказал ведущий специалист центра... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:41:00+03:00
2025-10-31T23:41:00+03:00
москва
михаил леус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_0:149:3269:1988_1920x0_80_0_0_e02f35f38ff231d2051d4a189b1f39fd.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051451635.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_340:0:2991:1988_1920x0_80_0_0_8dfd0c21c0bfdc885f15b1f6d0324df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, происшествия
Москва, Михаил Леус, Происшествия
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков

В Москве в октябре выпало более 120 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 120% месячной нормы осадков выпало в октябре в Москве, третий год подряд московский октябрь превышает норму осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Третий год подряд московский октябрь превышает норму осадков. Уходящий в историю октябрь 2025 года в Москве накопил в своих осадкомерах 87 миллиметров небесной влаги. Это составляет 124% от месячной нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с таким результатом второй осенний месяц нынешнего года попадает на шестую строчку в списке самых влажных октябрей в XXI веке.
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
29 октября, 12:44
 
МоскваМихаил ЛеусПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала