ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях пользователи сообщали, что сотрудники центра попросили посетителей покинуть его. Как рассказал агентству один из посетителей ТРЦ, объявлялась эвакуация.
Перед входом в торговый центр стоят несколько десятков человек, их начали запускать внутрь, где ранее работали сотрудники кинологической службы с собаками.
Рядом с торговым центром в столице расположено здание Павелецкого вокзала.
"В настоящий момент на официальном сайте информация, что Павелецкий вокзал работает в штатном режиме", - сказал РИА Новости его сотрудник.