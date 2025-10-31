ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали, что сотрудники центра попросили посетителей покинуть его. Как рассказал агентству один из посетителей ТРЦ, объявлялась эвакуация.

Перед входом в торговый центр стоят несколько десятков человек, их начали запускать внутрь, где ранее работали сотрудники кинологической службы с собаками.

Рядом с торговым центром в столице расположено здание Павелецкого вокзала.