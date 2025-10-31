Рейтинг@Mail.ru
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации - РИА Новости, 31.10.2025
22:59 31.10.2025
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации - РИА Новости, 31.10.2025
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:59:00+03:00
2025-10-31T22:59:00+03:00
2025
ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации

"Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Павелецкая плаза" в Москве
Торговый центр Павелецкая плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Торговый центр "Павелецкая плаза" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ТРЦ "Павелецкая плаза" в Москве работает на фоне сообщений об эвакуации из центра, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в соцсетях пользователи сообщали, что сотрудники центра попросили посетителей покинуть его. Как рассказал агентству один из посетителей ТРЦ, объявлялась эвакуация.
Перед входом в торговый центр стоят несколько десятков человек, их начали запускать внутрь, где ранее работали сотрудники кинологической службы с собаками.
Рядом с торговым центром в столице расположено здание Павелецкого вокзала.
"В настоящий момент на официальном сайте информация, что Павелецкий вокзал работает в штатном режиме", - сказал РИА Новости его сотрудник.
Кинолог с собакой рядом с ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Неизвестный сообщил о "минировании" ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве
24 марта, 16:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
