Рейтинг@Mail.ru
Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 31.10.2025 (обновлено: 19:05 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/moskva-2052176937.html
Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы
Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы - РИА Новости, 31.10.2025
Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы
Посольству Японии в Москве заявлен протест из-за учений вблизи российской территории, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:23:00+03:00
2025-10-31T19:05:00+03:00
в мире
япония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
вооруженные силы сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_77f1ab7dc8828231c4c0f2837ad3f0a9.jpg
https://ria.ru/20251030/oruzhie-2051953661.html
https://ria.ru/20251030/yaponiya-2051960546.html
япония
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c8c1e5163dd632d4de5b63c4133599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, вооруженные силы сша, безопасность
В мире, Япония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Вооруженные силы США, Безопасность
Москва заявила Токио протест из-за учений у российской границы

МИД заявил протест посольству Японии в Москве из-за учений на Хоккайдо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Японии в Москве
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Табличка на здании посольства Японии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Посольству Японии в Москве заявлен протест из-за учений вблизи российской территории, сообщили в МИД.
«
"Был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Все засуетились". В Японии оценили новое российское оружие
30 октября, 20:00
Такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ России, добавили в ведомстве.
МИД также выразил озабоченность тем фактом, что с Японского архипелага до сих пор не вывезли батарею наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска в том числе ракет средней и меньшей дальности. Ведомство предупредило, что Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности.
"Тифон" разместили на базе Вооруженных сил США Ивакуни во время совместных учений Resolute Dragon 25, которые прошли 11-25 сентября. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя их проведение, отмечала, что Токио проводит последовательный курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном.
Она призывала правительство Японии пересмотреть решение разместить комплекс, предупредив, что в противном случае вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе ляжет на японскую сторону.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 2 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией
30 октября, 20:34
 
В миреЯпонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВооруженные силы СШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала