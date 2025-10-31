Мошенники обманывают россиян под видом "уклонения" от уплаты налогов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники шлют спам-письма россиянам с рекламой нелегальных сервисов, ссылки в письмах ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где россиянам предлагают услуги, включая уклонение от уплаты налогов, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

Лаборатория Касперского " обнаружила в России всплеск спам-писем, которые содержат рекламу полулегальных сервисов для проверки контрагентов и оформления фискальных чеков для обоснования операций в рамках 115-ФЗ... Ссылки в них ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где предлагают услуги, способствующие в том числе уклонению от уплаты налогов", - сообщили в компании.

Там пояснили, что хоть сами сообщения не содержат скам, вредоносное программное обеспечение (ПО) или другие киберугрозы, которые нередко встречаются в спам-сообщениях, но ссылки из них направляют на ресурсы с информацией о деятельности, которая запрещена законом.

В третьем квартале 2025 года решения компании заблокировали более 1,3 миллиона таких сообщений.

"Сообщения с описаниями "серых" схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты", - пояснила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.