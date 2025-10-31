Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
05:30 31.10.2025 (обновлено: 07:45 31.10.2025)
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и "государственных бонусов" в преддверии Дня народного единства, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2025
Общество, Angara Security
Общество, Angara Security
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства

Мошенники используют тему выплат ко Дню народного единства для обмана россиян

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и "государственных бонусов" в преддверии Дня народного единства, рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.
Специалисты компании в преддверии праздника начали фиксировать рост активности мошенников, использующих эту тему.
"Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, "подарки к празднику" или "государственные бонусы за участие в общественных инициативах", — сообщили эксперты.
Для получения "подарка" мошенник просит жертву подтвердить личность по телефону, назвать код из смс или реквизиты банковской карты для "оформления документов" и "получения выплаты" — сами схемы повторяют ранее проработанные сценарии. Сейчас же злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки.
Также эксперты компании отмечают устойчивый рост Telegram-ботов и фишинговых сайтов, маскирующихся под госресурсы и общественные организации. Аферисты используют схожие доменные имена и дизайн официальных порталов для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Именно на них предлагается заполнить анкету или "подтвердить участие в акции", после чего происходит кража персональных и банковских данных.
"В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября", — прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.
Он отметил, что социально незащищенные категории граждан, ждущие помощи от государства, легко верят в правдоподобность таких предложений и без всяких подозрений переходят на фишинговый сайт, стилизованный под "Госуслуги".
Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники, а также помнить, что государство не запрашивает коды и реквизиты, а сотрудники госорганов и соцслужб никогда не просят сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или пароли. Не нужно переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных смс и сообщений в мессенджерах, даже если они обещают финансовую выгоду.
