Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и "государственных бонусов" в преддверии Дня народного единства, рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.

Специалисты компании в преддверии праздника начали фиксировать рост активности мошенников, использующих эту тему.

"Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, "подарки к празднику" или "государственные бонусы за участие в общественных инициативах", — сообщили эксперты.

Для получения "подарка" мошенник просит жертву подтвердить личность по телефону, назвать код из смс или реквизиты банковской карты для "оформления документов" и "получения выплаты" — сами схемы повторяют ранее проработанные сценарии. Сейчас же злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки.

Также эксперты компании отмечают устойчивый рост Telegram-ботов и фишинговых сайтов, маскирующихся под госресурсы и общественные организации. Аферисты используют схожие доменные имена и дизайн официальных порталов для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Именно на них предлагается заполнить анкету или "подтвердить участие в акции", после чего происходит кража персональных и банковских данных.

"В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября", — прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.

Он отметил, что социально незащищенные категории граждан, ждущие помощи от государства, легко верят в правдоподобность таких предложений и без всяких подозрений переходят на фишинговый сайт, стилизованный под "Госуслуги".