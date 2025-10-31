Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий выманивают деньги у россиян, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Он отметил, что злоумышленники внедряют свои схемы и выманивают деньги или личные данные, пользуясь праздничным настроением и стремлением граждан к получению дополнительных средств.

"Существуют мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями в преддверии Нового года. Основная проблема заключается в том, что перед праздниками граждане становятся менее внимательными к своим сбережениям", - сказал он.