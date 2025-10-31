Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой - РИА Новости, 31.10.2025
01:15 31.10.2025
Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой
Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой
Мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий выманивают деньги у россиян, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков. РИА Новости, 31.10.2025
общество
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
общество
Общество
Россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой

Юрист Курбаков: мошенники под предлогом 13-й зарплаты выманивают деньги россиян

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий выманивают деньги у россиян, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Он отметил, что злоумышленники внедряют свои схемы и выманивают деньги или личные данные, пользуясь праздничным настроением и стремлением граждан к получению дополнительных средств.
"Существуют мошеннические схемы, связанные с 13-й зарплатой и премиями в преддверии Нового года. Основная проблема заключается в том, что перед праздниками граждане становятся менее внимательными к своим сбережениям", - сказал он.
По словам юриста, в ряде случаев мошенники требуют оплату "налогов", "комиссий" или предоставление личных данных для получения "премии". Также злоумышленники часто используют фишинговые сайты, поддельные электронные письма, SMS и телефонные звонки якобы из банков или государственных органов.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере
28 октября, 09:10
 
Общество
 
 
