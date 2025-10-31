Парламент Молдавии утвердил новое правительство

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии в пятницу утвердил новое правительство во главе с Александром Мунтяну, несмотря на то, что четыре фракции оппозиционных партий бойкотировали голосование, передает корреспондент РИА Новости.