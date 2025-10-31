Рейтинг@Mail.ru
20:15 31.10.2025
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
в мире
молдавия
украина
россия
майя санду
игорь гросу
наша партия
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Парламент Молдавии утвердил новое правительство

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии в пятницу утвердил новое правительство во главе с Александром Мунтяну, несмотря на то, что четыре фракции оппозиционных партий бойкотировали голосование, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия со стороны депутатов. Новое правительство было сформировано при поддержке правящей ПДС, в нем сохранили свои места 8 министров из прежнего кабмина, в том числе главы МВД, минобороны и МИД.
"Парламент одобрил кандидатуру премьер-министра и программу нового правительства. "За" проголосовали 55 депутата", - объявил итоги голосования председатель законодательного органа Игорь Гросу.
Трансляция заседания велось в режиме онлайн на сайте парламента.
Фракции Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ), партии Социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
