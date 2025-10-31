Кандидат в премьеры Молдавии рассказал, при каком условии уйдет в отставку

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии Александр Мунтяну заявил, что готов уйти в отставку, если республика до 2028 года не войдет в состав Евросоюза.

"Я лично — безусловно. Если мы не присоединимся к Европейскому союзу, это будет плохо для всех… Я боец, я буду бороться до конца", — ответил Мунтяну.