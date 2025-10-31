Кандидат в премьеры Молдавии рассказал, при каком условии уйдет в отставку

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в премьеры Молдавии Александр Мунтяну заявил, что готов уйти в отставку, если республика до 2028 года не войдет в состав Евросоюза.
Президент Молдавии Майя Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия со стороны депутатов.
Во время обсуждения программы кабмина, сосредоточенной на евроинтеграции, депутат-коммунист Адриан Доментюк спросил Мунтяну, готов ли он уйти в отставку, если договор о присоединении к ЕС не подпишут до 2028 года.
"Я лично — безусловно. Если мы не присоединимся к Европейскому союзу, это будет плохо для всех… Я боец, я буду бороться до конца", — ответил Мунтяну.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
