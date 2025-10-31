Филат рассказал, почему Мунтяну выбрали кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) боится взять на себя ответственность за ситуацию в стране, поэтому выбрала кандидатом на пост премьера не входящего в партийные ряды Александра Мунтяну, чтобы потом обвинить его во всех возможных провалах, утверждает бывший глава кабмина Владимир Филат.