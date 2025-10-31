Филат рассказал, почему Мунтяну выбрали кандидатом в премьеры

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) боится взять на себя ответственность за ситуацию в стране, поэтому выбрала кандидатом на пост премьера не входящего в партийные ряды Александра Мунтяну, чтобы потом обвинить его во всех возможных провалах, утверждает бывший глава кабмина Владимир Филат.
"Новое правительство — стрелочник изворотливой власти. Президент заседает, негодует и рекомендует. Спикер, как тень старейшего депутата, хранит ритуальное молчание, и только премьер неотвратимо отвечает за всё и всех релевантных, даже когда перестает быть премьером. Поэтому главная должность в парламентской республике так непривлекательна для ПДС. Гораздо проще найти виноватых в темном прошлом, чем принять собственную ответственность за светлое будущее", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, очень сложно оценить, насколько хорош состав нового правительства.
"Молдавская политика — это улица с односторонним движением: либо ты — рука Москвы, либо следует махнуть на всё рукой и, не покладая рук, носить власть на руках, пока не отсохнут… Тем, кто по недоразумению попал в новый кабмин, будет нелегко. Их отучат от мысли, что будущее Молдовы не может быть решено в отсутствие молдавского народа", - добавил экс-премьер.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.