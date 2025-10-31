Мэр Кишинева засомневался в профессионализме молдавских министров

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что часть министров из нового кабмина Молдавии не имеют отношения к тем областям, которыми они будут заниматься.
Президент Молдавии Майя Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. Во вторник Мунтяну опубликовал состав своего кабинета министров, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия со стороны депутатов.
"Многие из будущих членов правительства не имеют соответствующего опыта в областях, которыми им предстоит руководить. На мой взгляд, таких очень много. Это люди, которые не имеют никакого отношения к сфере, где им предстоит работать", - заявил Чебан журналистам.
Он подчеркнул важность создания политически независимого правительства. Чебан считает, что приоритетом правительства должно быть реальное выполнение задач в интересах граждан.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.