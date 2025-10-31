Мэр Кишинева засомневался в профессионализме молдавских министров

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан заявил, что часть министров из нового кабмина Молдавии не имеют отношения к тем областям, которыми они будут заниматься.