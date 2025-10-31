Плахотнюк заявил, что власти Молдавии его демонизируют

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен доказать несостоятельность открытого против него дела, поскольку обвинения основаны на домыслах и политических распрях, выгодных властям республики.
"Я полон решимости доказать свою невиновность в отношении политически мотивированных обвинений, содержащихся в этом деле. Медиаресурсы власти уже вынесли ложные "вердикты", назвали меня "виновным" и "демонизировали" меня своими пропагандистскими постановками… В серьёзном мире подлинного правосудия, а не якобы проверенного, дело на моё имя будет признано несостоятельным, не имеющим убедительных аргументов и необоснованным", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Плахотнюка с помощью его адвокатов.
Он отметил, что планирует не только оправдаться перед судом, но и продемонстрировать, что обвинения против него "были беспочвенными и изначально основывались на домыслах и прошлых политических распрях".
"Политические факторы оказывают огромное давление на прокуроров и других участников расследования и судебного процесса, создавая ситуацию, в которой я и адвокаты не можем ознакомиться со всеми нюансами и важными аспектами дела… Я убежден, что закон должен обеспечить моё освобождение, после чего я смогу вернуться в общественно-политическое пространство страны", - подчеркнул Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.