Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 31.10.2025
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
Гагаузская автономия стала жертвой репрессий со стороны правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), поскольку правительство намеренно...
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus Гагаузия
Гагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Гагаузская автономия стала жертвой репрессий со стороны правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), поскольку правительство намеренно раскалывает страну, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Президент Молдавии Майя Санду 24 октября по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В пятницу он представил на заседании парламента свою команду и программу правления, чтобы получить вотум доверия со стороны депутатов. На вопрос о том, почему в команду правительства не включена глава Гагаузии, Мунтяну ответил, что у него "нет подходящих кандидатов".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Молдавская оппозиция обвинила Кишинев в попытке взять под контроль соцсети
Вчера, 15:31
«
"Правительство Молдавии — вредители из ПДС — годами раскалывали страну. И продолжат это делать. Все годы у власти ПДС дает понять: Гагаузия для нее — отрезанный ломоть. Права и идентичность ее жителей не соблюдаются и не уважаются. Всех, кто не согласен с мнением пасовских преступников (членов ПДС – ред.), власти подавляют, уничтожают. Под их репрессивный каток попал целый регион: ведь гагаузы опять сказали свое слово на выборах — в автономии ПДС едва набрала 3% голосов", - заявил Шор.
Он напомнил Мунтяну, что главу Гагаузии выбирает народ, а не назначает премьер-министр, это прописано в конституции страны. Там же указано, что глава автономии автоматически становится членом правительства.
"Для ПДС, как известно, конституция — просто бумажка. Они ее не читают и не принимают всерьез. Законно избранного башкана (главу – ред.) Евгению Гуцул за два с лишним года в состав правительства так и не включили. А потом посадили в тюрьму, поскольку не смогли сломать ни ее, ни гагаузов. В условиях постоянного давления, принуждения, нищеты и репрессий, которые создали некомпетентные антинародные политики, живет сейчас Молдавия", - констатировал Шор.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
 
В мире Молдавия Гагаузия Кишинев Евгения Гуцул Илан Шор Майя Санду
 
 
