Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор

Он напомнил Мунтяну, что главу Гагаузии выбирает народ, а не назначает премьер-министр, это прописано в конституции страны. Там же указано, что глава автономии автоматически становится членом правительства.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.