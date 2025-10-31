Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян - РИА Новости, 31.10.2025
07:18 31.10.2025
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
Россия работает с международными организациями и иностранными посредниками над возвращением удерживаемых на Украине курян, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.10.2025
украина
россия
курская область
родион мирошник
татьяна москалькова
красный крест
украина
россия
курская область
украина, россия, курская область, родион мирошник, татьяна москалькова, красный крест
Украина, Россия, Курская область, Родион Мирошник, Татьяна Москалькова, Красный Крест
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян

Мирошник: Россия работает над возвращением удерживаемых на Украине курян

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия работает с международными организациями и иностранными посредниками над возвращением удерживаемых на Украине курян, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас идут непрекращающиеся переговоры, к которым подключены международные организации. Активную роль здесь играет и международный Красный Крест, посреднические усилия прилагают международные структуры, дипломаты ряда стран. Украина пытается держать их в виде рычага, откровенных заложников, возможности давления или манипуляции на нас", - сказал Мирошник агентству.
Он напомнил, что на Украине до сих пор удерживаются 13 жителей Курской области.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 13 мирных жителей Курской области, которые находятся на Украине, содержат как военнопленных.
УкраинаРоссияКурская областьРодион МирошникТатьяна МоскальковаКрасный Крест
 
 
Заголовок открываемого материала