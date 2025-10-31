Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия работает с международными организациями и иностранными посредниками над возвращением удерживаемых на Украине курян, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.