https://ria.ru/20251031/miroshnik-2052001848.html
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян - РИА Новости, 31.10.2025
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
Россия работает с международными организациями и иностранными посредниками над возвращением удерживаемых на Украине курян, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:18:00+03:00
2025-10-31T07:18:00+03:00
2025-10-31T07:18:00+03:00
украина
россия
курская область
родион мирошник
татьяна москалькова
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2051998491.html
украина
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, курская область, родион мирошник, татьяна москалькова, красный крест
Украина, Россия, Курская область, Родион Мирошник, Татьяна Москалькова, Красный Крест
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
Мирошник: Россия работает над возвращением удерживаемых на Украине курян