Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области - РИА Новости, 31.10.2025
03:15 31.10.2025
Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области
Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области
Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 31.10.2025
россия
курская область
суджа
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
суджа
россия, курская область, суджа, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Суджа, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области

Мирошник: жителей оккупированных ВСУ сел Курской области хоронили в огородах

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Во всех населенных пунктах, которые были захвачены украинскими боевиками, огромное количество захоронений в садах, огородах, возле домов, так как похоронить человека в тех условиях было просто нереально… Это люди, которые там жили, и по разным причинам умирали", - сказал Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Украине стесняются иностранных правозащитников, заявил Мирошник
Вчера, 21:30
По его словам, он неоднократно общался с людьми, которые организовывали похоронные команды.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник
Вчера, 07:08
 
РоссияКурская областьСуджаРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
