Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.