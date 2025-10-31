Минобороны объяснило, зачем Киеву запрет СМИ на посещение "котлов"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запрет СМИ посетить "котлы" ВСУ нужен Киеву для получения и продолжения хищения денег Запада на войну с Россией, заявило в пятницу Минобороны РФ.

"Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией", - говорится в заявлении МО РФ.