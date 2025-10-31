https://ria.ru/20251031/minoborony-2052036976.html
Минобороны объяснило, зачем Киеву запрет СМИ на посещение "котлов"
Минобороны объяснило, зачем Киеву запрет СМИ на посещение "котлов" - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны объяснило, зачем Киеву запрет СМИ на посещение "котлов"
Запрет СМИ посетить "котлы" ВСУ нужен Киеву для получения и продолжения хищения денег Запада на войну с Россией, заявило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны объяснило, зачем Киеву запрет СМИ на посещение "котлов"
МО РФ: запрет СМИ посетить «котлы» ВСУ нужен Киеву для хищения денег Запада