Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке

САМАРКАНД (Узбекистан), 31 окт - РИА Новости. Гибель ученых в Иране в результате военных ударов Израиля стала ударом по всему мировому научному сообществу, заявил иранский министр науки, исследований и технологий Хоссейн Симаи Сарраф.
В Самарканде в четверг открылась 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже.
По его словам, погибшие иранские ученые посвящали жизнь развитию знаний и "были обречены на молчание, хотя служили человечеству". "Мы едины в нашем призыве к защите ученых, интеллектуальных деятелей и научных исследователей по всему миру", - отметил иранский министр. Он также выразил благодарность гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле за ее осуждение нападений на иранских журналистов. "Свобода выражения мнений, безопасность работников СМИ крайне важны для информированного и справедливого общества", - добавил министр.
Израиль в июне провел операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - это высший руководящий орган данной организации, которая проводится раз в два года, В мероприятии в Самарканде, которые продлятся до 13 ноября, принимают участие делегации высокого уровня более чем из 200 стран и международных организаций.