Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке
15:40 31.10.2025
Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке
Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке
Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке

САМАРКАНД (Узбекистан), 31 окт - РИА Новости. Гибель ученых в Иране в результате военных ударов Израиля стала ударом по всему мировому научному сообществу, заявил иранский министр науки, исследований и технологий Хоссейн Симаи Сарраф.
В Самарканде в четверг открылась 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
30 октября, 20:09
"Я твердо осуждаю страдания иранских ученых в результате недавних нападений Израиля на нашу страну... Их утрата - это не только национальная трагедия для Ирана, но и также это удар по всему глобальному научному сообществу", - сказал Сарраф, выступая на сессии.
По его словам, погибшие иранские ученые посвящали жизнь развитию знаний и "были обречены на молчание, хотя служили человечеству". "Мы едины в нашем призыве к защите ученых, интеллектуальных деятелей и научных исследователей по всему миру", - отметил иранский министр. Он также выразил благодарность гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле за ее осуждение нападений на иранских журналистов. "Свобода выражения мнений, безопасность работников СМИ крайне важны для информированного и справедливого общества", - добавил министр.
Израиль в июне провел операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - это высший руководящий орган данной организации, которая проводится раз в два года, В мероприятии в Самарканде, которые продлятся до 13 ноября, принимают участие делегации высокого уровня более чем из 200 стран и международных организаций.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия, заявил Гросси
29 октября, 21:46
 
В миреИранИзраильСШАОдри АзулеДональд ТрампЮНЕСКО
 
 
