Министр науки Ирана назвал гибель ученых при атаке Израиля ударом по науке

САМАРКАНД (Узбекистан), 31 окт - РИА Новости. Гибель ученых в Иране в результате военных ударов Израиля стала ударом по всему мировому научному сообществу, заявил иранский министр науки, исследований и технологий Хоссейн Симаи Сарраф.

Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО - это высший руководящий орган данной организации, которая проводится раз в два года, В мероприятии в Самарканде, которые продлятся до 13 ноября, принимают участие делегации высокого уровня более чем из 200 стран и международных организаций.