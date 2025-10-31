Блогер Миллер могла отмыть часть денег через Rolls-Royce Cullinan

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Лиза Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, могла отмыть часть денег через покупку элитного Rolls-Royce Cullinan, цена которого достигает 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Миллер, по предварительным данным, отмыла часть денег через покупку Rolls-Royce Cullinan", - сказал собеседник агентства.
Согласно сервису "Авто.ру", стоимость Rolls-Royce Cullinan 2018-2024 годов выпуска в Москве начинается от 26 миллионов рублей и достигает 70 миллионов рублей.
В пятницу СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на блогера уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, блогер может находиться в Дубае.
