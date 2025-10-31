Блогер Миллер могла отмыть часть денег через Rolls-Royce Cullinan

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Лиза Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, могла отмыть часть денег через покупку элитного Rolls-Royce Cullinan, цена которого достигает 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.