17:27 31.10.2025
Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о легализации средств
Против блогера Лизы Миллер возбудили уголовное дело о легализации денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 31.10.2025
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, дубай
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Дубай
© Фото : @kto_takayaЛиза Миллер
© Фото : @kto_takaya
Лиза Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Против блогера Лизы Миллер возбудили уголовное дело о легализации денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Елизаветы Батюты, известной в медиапространстве как Лиза Миллер. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК России", — говорится в заявлении.
Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество
Вчера, 14:13
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Чтобы придать видимость законности, она легализовала часть средств через финансовые операции. Фигурантку также проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики.
Управление СК по Москве намерено заочно предъявить обвинение и объявить Батюту в розыск.
Как сообщили агентству в силовых структурах, сейчас подозреваемая может находиться в Дубае.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал всю недвижимость Блиновской, переданную родственникам
22 октября, 16:12
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваДубай
 
 
