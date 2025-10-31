Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о легализации средств

"Возбуждено уголовное дело в отношении Елизаветы Батюты, известной в медиапространстве как Лиза Миллер. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК России ", — говорится в заявлении.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Чтобы придать видимость законности, она легализовала часть средств через финансовые операции. Фигурантку также проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики.