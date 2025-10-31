Рейтинг@Mail.ru
В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/migranty-2052132671.html
В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов
В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов - РИА Новости, 31.10.2025
В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов
Тарифы на патенты для мигрантов планируют повысить в Москве с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в 2026 году, сообщила заместитель руководителя столичного... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:46:00+03:00
2025-10-31T16:46:00+03:00
москва
московская городская дума
мигранты
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049608153_0:213:2721:1744_1920x0_80_0_0_98f36a199ea9ec058ee94d826c697778.jpg
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049608153_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_4c2af3a640223f8af325c056c7852adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская городская дума, мигранты, россия
Москва, Московская городская дума, Мигранты, Россия
В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов

В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов до 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Киргизии
Паспорт гражданина Киргизии - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тарифы на патенты для мигрантов планируют повысить в Москве с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в 2026 году, сообщила заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития города, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в пятницу рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения тарифов на патенты для иностранных граждан.
«
"Последнее - это индексация на 2026 год стоимости патентов для иностранных граждан... В этом году предлагается установить региональный коэффициент в размере 2,9323, в итоге стоимость патента вырастет с 8,9 тысячи рублей до 10 тысяч рублей в месяц. Увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан", - сказала Мурченко в ходе заседания комиссии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России
3 июня, 17:03
 
МоскваМосковская городская думаМигрантыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала