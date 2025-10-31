В Москве планируют повысить тарифы на патенты для мигрантов

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тарифы на патенты для мигрантов планируют повысить в Москве с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в 2026 году, сообщила заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития города, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
Профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике в пятницу рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения тарифов на патенты для иностранных граждан.
"Последнее - это индексация на 2026 год стоимости патентов для иностранных граждан... В этом году предлагается установить региональный коэффициент в размере 2,9323, в итоге стоимость патента вырастет с 8,9 тысячи рублей до 10 тысяч рублей в месяц. Увеличение стоимости патента будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан", - сказала Мурченко в ходе заседания комиссии.