31.10.2025
18:25 31.10.2025
Попытки Запада переписать историю терпят провал, заявили в МИД
Попытки Запада переписать историю терпят провал, заявили в МИД
Попытки коллективного Запада переписать историю и очернить роль СССР в победе над нацизмом терпят провал, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:25:00+03:00
2025-10-31T18:25:00+03:00
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Попытки коллективного Запада переписать историю и очернить роль СССР в победе над нацизмом терпят провал, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Эти дела, эти слова наших братских республик, наших союзников и стратегических партнеров - это лучшая гарантия того, что попытки коллективного Запада очернить решающую роль Советского Союза в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом, все эти попытки поменять местами жертв агрессии и самих агрессоров не пройдут. Я считаю, что это главная победа благодаря нашим совместным действиям", - отметил замминистра в ходе сессии Международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Галузин подчеркнул, что ведется большая работа.
"Я уверен, что все наши совместные усилия уже приводят к тому, что попытки переписать историю терпят провал", - сказал он.
С 31 октября по 5 ноября в Москве проходит Международный фестиваль "Народы России и СНГ", приуроченный ко Дню народного единства.
СССРРоссияМоскваМихаил ГалузинСНГ
 
 
